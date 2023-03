BVB: Meisterschaftsprämie bekannt

Die Meisterschaft könnte sich für die Mannschaft von Borussia Dortmund nicht nur sportlich, sondern auch finanziell lohnen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, winkt dem Team der Schwarz-Gelben eine Meisterschaftsprämie in Höhe von sechs Millionen Euro. Ebenjene Summe würde anteilig nach Einsatzzeiten unter den Profis aufgeteilt.

Um die Motivation innerhalb der Mannschaft hochzuhalten, würde selbst bei Trainingseinheiten der Wettkampf-Charakter gefördert. Keine Trainingseinheit ende mit einem Unentschieden, notfalls würde ein Sieger per Elfmeterschießen ermittelt. Nach dem schmerzhaften Champions League-Aus gegen den FC Chelsea steht für den BVB am Samstag (18:30 Uhr) aber zunächst einmal das Revierderby gegen den FC Schalke 04 an. Nach Möglichkeit soll der zehnte Ligasieg in Folge eingefahren werden.

