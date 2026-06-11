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Premier League

Medien: Glasner verliert an Boden

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano | Matteo Moretto
Oliver Glasner dirigiert @Maxppp

Die Anstellung von Oliver Glasner beim AC Mailand scheint doch nicht nur Formsache zu sein. Fabrizio Romano und Matteo Moretto berichten unisono, dass der österreichische Übungsleiter im Rennen um den Trainer-Job an Boden verloren hat. In den kommenden Stunden sollen Gespräche mit weiteren Kandidaten geführt werden.

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In der Verlosung befinden sich demzufolge auch der aktuell vereinslose Rúben Amorim sowie Al Ahli-Coach Matthias Jaissle. Nach der Trennung von Massimiliano Allegri befindet sich Milan auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Zudem ist der Sportdirektor-Posten in der Modestadt weiterhin vakant.

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