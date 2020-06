United-Verlängerung: Henderson stellt Bedingungen

Dean Henderson hat keine Lust darauf, als Nummer zwei auf der Bank von Manchester United zu versauern. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, will der derzeit an Sheffield United ausgeliehene Torhüter nur dann einen neuen Vertrag bei den Red Devils unterschreiben, wenn er in der kommenden Saison Stammkeeper im Old Trafford wird.

Henderson hat während seiner Leihe reichlich Selbstvertrauen getankt, als Nummer eins in Sheffield bislang eine starke Saison absolviert und zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen. Bei United steht seit nunmehr neun Jahren Großverdiener David de Gea im Kasten und hat bei allen unbestrittenen Qualitäten immer wieder – wie im Moment – Schwächephasen. Der Vertrag des Spaniers ist bis 2023 datiert, der von Henderson bis 2022.