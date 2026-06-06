Süper Lig
Besiktas stellt Italiano vor
@Maxppp
Besiktas hat einen neuen Coach. Die Schwarzen Adler präsentieren am Samstagmittag Vincenzo Italiano über die offiziellen Klubkanäle. Der gebürtige Karlsruher erhält beim Süper Lig-Klub aus Istanbul einen Vertrag bis 2028.
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Resmi Açıklama | Vincenzo Italiano— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 6, 2026
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Zuletzt arbeitete Italiano in der Serie A und stand beim FC Bologna von 2024 bis zum Ende der abgelaufenen Spielzeit an der Seitenlinie. Für den 48-Jährigen wird sein Engagement in der Türkei die erste Arbeitserfahrung außerhalb Italiens sein.
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