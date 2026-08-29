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Bundesliga

Ausgerechnet: Traumeinstand für Reitz & Nkunku

von Fabian Ley
1 min.
Rocco Reitz im Leipzig-Trikot @Maxppp
RB Leipzig 3-0 M'gladbach

Direkt bei seinem ersten Bundesliga-Spiel für RB Leipzig durfte Rocco Reitz (24) erstmals im Trikot seines neuen Arbeitgebers jubeln. Der Mittelfeldspieler erzielte ausgerechnet im Duell gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach das Tor zum 3:0.

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Der Rechtsfuß war im Sommer für rund 20 Millionen Euro vom Niederrhein an den Cottaweg gewechselt. Neben Reitz feierte auch ein weiterer Leipziger Neuzugang einen Einstand nach Maß: Rückkehrer Christopher Nkunku (28) gelang nur etwas mehr als eine Minute nach seiner Einwechslung die Vorlage für Reitz‘ Treffer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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