Ausgerechnet: Traumeinstand für Reitz & Nkunku
Direkt bei seinem ersten Bundesliga-Spiel für RB Leipzig durfte Rocco Reitz (24) erstmals im Trikot seines neuen Arbeitgebers jubeln. Der Mittelfeldspieler erzielte ausgerechnet im Duell gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach das Tor zum 3:0.
Nur wenige Momente hat Christo gebraucht – und schon liefert er seinen ersten Assist. 😍— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 29, 2026
Im richtigen Moment legt er auf Rocco #Reitz ab, der den Ball durch die Hosenträger zum 3:0 einschiebt.
⏱️ 66. Min. | 3:0 #RBLBMG #Bundesliga pic.twitter.com/XJONjN1Y2L
Der Rechtsfuß war im Sommer für rund 20 Millionen Euro vom Niederrhein an den Cottaweg gewechselt. Neben Reitz feierte auch ein weiterer Leipziger Neuzugang einen Einstand nach Maß: Rückkehrer Christopher Nkunku (28) gelang nur etwas mehr als eine Minute nach seiner Einwechslung die Vorlage für Reitz‘ Treffer.
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