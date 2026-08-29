Ausgerechnet: Traumeinstand für Reitz & Nkunku

Direkt bei seinem ersten Bundesliga-Spiel für RB Leipzig durfte Rocco Reitz (24) erstmals im Trikot seines neuen Arbeitgebers jubeln. Der Mittelfeldspieler erzielte ausgerechnet im Duell gegen seinen Ex-Klub Borussia Mönchengladbach das Tor zum 3:0.

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Nur wenige Momente hat Christo gebraucht – und schon liefert er seinen ersten Assist. 😍



Im richtigen Moment legt er auf Rocco #Reitz ab, der den Ball durch die Hosenträger zum 3:0 einschiebt.



⏱️ 66. Min. | 3:0 #RBLBMG #Bundesliga pic.twitter.com/XJONjN1Y2L — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 29, 2026

Der Rechtsfuß war im Sommer für rund 20 Millionen Euro vom Niederrhein an den Cottaweg gewechselt. Neben Reitz feierte auch ein weiterer Leipziger Neuzugang einen Einstand nach Maß: Rückkehrer Christopher Nkunku (28) gelang nur etwas mehr als eine Minute nach seiner Einwechslung die Vorlage für Reitz‘ Treffer.