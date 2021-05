BVB: Zorc erwartet weitere Haaland-Gerüchte

Michael Zorc hat etwas ernüchtert auf neuerliche Nachfragen zur Zukunft von Erling Haaland reagiert. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ sagt der Manager von Borussia Dortmund: „Das gesprochene Wort zählt in der Auswertung ja ohnehin längst nicht mehr. Ich habe gesagt, dass Erling Haaland bleibt. Nur macht das keinen Unterschied.“

Haalands Berater Mino Raiola würde die 20-jährige Tormaschine am liebsten schon im anstehenden Transferfenster über die Ladentheke wandern lassen. Doch der BVB hat schon mehrfach betont, hart bleiben zu wollen. Zorcs Worte hätten „vor einem Jahr bei Jadon Sancho auch niemanden interessiert. Die das Gegenteil behauptenden Geschichten sind dennoch Tag für Tag erschienen, und so wird es vermutlich auch in diesem Sommer mit Erling laufen.“