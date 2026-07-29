„Keine Zukunft“: Eberl knallhart bei Bayern-Trio

Max Eberl macht keinen Hehl aus den Verkaufsplänen des FC Bayern. Im Rahmen der Vorstellung von Linksverteidiger Nathaniel Brown (23) verriet der Sportvorstand: „Wir haben ganz offen kommuniziert, dass wir mit Sacha Boey (25), Bryan Zaragoza (25) und João Palhinha (31) drei Spieler haben, bei denen wir sehr offen sind, sie abzugeben.“

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Eberl knallhart und unmissverständlich: „Wir glauben, dass sie keine Zukunft beim FC Bayern haben. Wenn sich einer von ihnen entscheidet hierzubleiben, dann wird es relativ hart und kompliziert. Unser Kader steht und da spielen die drei eben keine Rolle.“

Die klare Priorität der Bayern ist es, das Trio zu verkaufen. Zuletzt waren alle drei verliehen. Bei Palhinha führen konkrete Spuren zu Aston Villa und Benfica Lissabon. Bei Zaragoza beobachten Espanyol Barcelona und der FC Sevilla die Lage, während Boey bislang noch keine konkreten Interessenten auf den Plan ruft.

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Klare Kante bei Davies

Derweil ist es kein Geheimnis, dass die Bayern auch bei Hiroki Ito (27), Min-jae Kim (29) und Armindo Sieb (23) grundsätzlich verkaufsbereit sind. Für Alphonso Davies (25) gilt das entgegen anderslautender Berichterstattung nicht. „Ein Verkauf ist ausgeschlossen“, so Eberl.