Der SV Werder verstärkt sich auf der Mittelstürmer-Position. Nach Informationen der ‚DeichStube‘ haben sich die Grün-Weißen mit Cédric Itten (29) mündlich geeinigt. Noch während des Turniers soll der Schweizer WM-Fahrer einen Vertrag bei den Bremern unterzeichnen.

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Ablöse an Ittens Noch-Arbeitgeber Fortuna Düsseldorf muss Werder nicht bezahlen. Aufgrund des Abstiegs in die 3. Liga ist der 1,90 Meter große Rechtsfuß ablösefrei zu haben.

Nach Kenny Quetant (19) ist Itten dann der zweite Neuzugang für die Sturmmitte. In der abgelaufenen Saison erzielte der 15-fache Nationalspieler immerhin 15 Treffer in 30 Partien, konnte den Super-GAU der Fortuna damit aber auch nicht verhindern.