30 Millionen: Guendouzi wechselt zu Fener

Mattéo Guendouzi setzt seine Karriere in der Türkei fort. Fenerbahce gibt die Verpflichtung des 26-jährigen Mittelfeldspielers offiziell bekannt. Die Istanbuler überweisen dem Vernehmen nach eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro inklusive Boni an Lazio Rom. Am Bosporus unterschreibt Guendouzi einen Vertrag bis 2030.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 14-fache französische Nationalspieler war 2024 nach vorheriger Leihe fest für 13 Millionen von Olympique Marseille in die italienische Hauptstadt gewechselt. Für Lazio bestritt der Ex-Herthaner 111 Einsätze (sechs Tore, zehn Vorlagen). Zuletzt wurde auch den Premier League-Klubs Newcastle United und AFC Sunderland Interesse an Guendouzi nachgesagt, den es stattdessen nun in die Süper Lig zieht.