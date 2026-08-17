Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

Real-Stürmer macht den Abflug

von Martin Schmitz - Quelle: rcstrasbourgalsace.fr
1 min.
Jacobo Ortega Conde dreht zum Jubel ab @Maxppp

Jacobo Ortega kehrt Real Madrid den Rücken und wechselt nach Frankreich. Racing Straßburg gibt die Verpflichtung des Angreifers aus der zweiten Mannschaft der Königlichen bekannt. Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Über die Ablöse werden keine Angaben gemacht, Real forderte zuletzt acht Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ortega ist gebürtiger Madrilene und stammt aus der Real-Jugend. In der vergangenen Saison stand der Rechtsfuß 16 Mal für Real Madrid Castilla auf dem Feld, erzielte dabei sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Ligue 1
Real Madrid
Straßburg
Jacobo Ortega Conde

Weitere Infos

La Liga La Liga
Ligue 1 Ligue 1
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Straßburg Logo Racing Straßburg
Jacobo Ortega Conde Jacobo Ortega Conde
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert