Jacobo Ortega kehrt Real Madrid den Rücken und wechselt nach Frankreich. Racing Straßburg gibt die Verpflichtung des Angreifers aus der zweiten Mannschaft der Königlichen bekannt. Der 20-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Über die Ablöse werden keine Angaben gemacht, Real forderte zuletzt acht Millionen Euro.

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𝐷𝑒𝑠 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑠…



𝙀𝙩 𝙥𝙖𝙧𝙛𝙤𝙞𝙨 𝙨𝙚 𝙘𝙧𝙤𝙞𝙨𝙚𝙣𝙩 💙



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Ortega ist gebürtiger Madrilene und stammt aus der Real-Jugend. In der vergangenen Saison stand der Rechtsfuß 16 Mal für Real Madrid Castilla auf dem Feld, erzielte dabei sechs Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.