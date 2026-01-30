Menü Suche
Gala gibt 30-Millionen-Angebot ab

von Dominik Schneider - Quelle: Sabah Spor
Pape Gueye (l.) blockt Bernardo Silva (r.) @Maxppp

Zuerst scheidet der FC Villarreal sang- und klanglos aus der Champions League aus, jetzt droht auch noch kurz vor Ende der Transferperiode ein Leistungsträger von Bord zu gehen. Galatasaray buhlt intensiv um Pape Gueye und bietet inklusive Boni bis zu 30 Millionen Euro Ablöse für den senegalesischen Nationalspieler, berichtet ‚Sabah Spor‘.

Über die Struktur der Ablöse und die Dauer einer möglichen Ratenzahlung sind sich die Vereine aber noch nicht einig geworden. Eine Antwort der Spanier auf das letzte Angebot der Türken steht noch aus. Zwischen dem 27-jährigen Mittelfeldspieler und dem Klub aus Istanbul herrscht dem Bericht zufolge aber schon Einigkeit über einen Viereinhalbjahresvertrag, der jährlich mit vier Millionen Euro Gehalt vergütet werden soll.

