Porto will Grujic zurück

Der FC Porto arbeitet an der Verpflichtung von Marko Grujic. Wie die portugiesische Tageszeitung ‚Record‘ berichtet, befinden sich die Drachen bezüglich des ehemaligen Hertha-Leihprofis in Gesprächen mit dem FC Liverpool. Die Reds verlangen demnach rund 17 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Das finanziell angeschlagene Porto will in den Gesprächen mit den Reds die Summe nach unten drücken.

Grujic verbrachte nach seiner Station bei Hertha BSC die vergangene Saison auf Leihbasis in Porto. Nach einer überzeugenden ersten Saison mit 38 Pflichtspieleinsätzen in der portugiesischen Hafenstadt streben sowohl beide Vereine als auch der Spieler einen fixen Wechsel an. Das Arbeitspapier des 25-Jährigen bei Liverpool läuft noch bis 2023.