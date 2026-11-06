UEFA Nations League
Spanien nominiert Ex-Bayern-Flop
1 min.
@Maxppp
Luis de la Fuente hat den Kader der spanischen Nationalmannschaft nominiert und dabei für einige Überraschungen gesorgt. Unter anderem gehört ein ehemaliger Profi des FC Bayern zum Aufgebot, der es von 2020 bis 2022 in München nicht gepackt hat: Marc Roca (29). Für den Mittelfeldspieler ist es die erste Nominierung, er könnte sein Debüt im Trikot der Spanier feiern.
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👥 Estos son los 27 jugadores:
#VamosEspaña | #NationsLeague
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Zum 27 Mann starken Kader des amtierenden Weltmeisters gehören weitere Neulinge: Álvaro Vallés (29/Betis Sevilla), Jacobo Ramón (21/Como 1907), Pablo Barrios (23/Atlético Madrid) und Ander Barrenetxea (24/Real Sociedad).
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