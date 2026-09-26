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Offiziell Premier League

Neuer Sportdirektor für Liverpool

von Daniel del Federico - Quelle: liverpoolfc.com
1 min.
Anfield Road @Maxppp

Der FC Liverpool stellt sich in der Führungsetage neu auf. Wie der Klub mitteilt, wird Julian Ward künftig den Posten des Sportdirektors bei den Reds bekleiden. Der 45-Jährige war zuvor als Technischer Direktor im Verein tätig.

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Ward arbeitet bereits seit 14 Jahren beim Premier League-Klub und tritt nun die Nachfolge von Richard Hughes an, den es zu Al Hilal in Saudi-Arabien verschlagen hat. Auch Markus Krösche von Eintracht Frankfurt und Christoph Freund vom FC Bayern wurden in der Vergangenheit mit der vakanten Position beim LFC in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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