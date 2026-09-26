Der FC Liverpool stellt sich in der Führungsetage neu auf. Wie der Klub mitteilt, wird Julian Ward künftig den Posten des Sportdirektors bei den Reds bekleiden. Der 45-Jährige war zuvor als Technischer Direktor im Verein tätig.

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Liverpool FC can confirm Julian Ward has been appointed the club’s sporting director.



Ward, who most recently served as Fenway Sports Group’s technical director, takes up his new position with immediate effect. pic.twitter.com/2J2SIQoVq3 — Liverpool FC (@LFC) September 26, 2026

Ward arbeitet bereits seit 14 Jahren beim Premier League-Klub und tritt nun die Nachfolge von Richard Hughes an, den es zu Al Hilal in Saudi-Arabien verschlagen hat. Auch Markus Krösche von Eintracht Frankfurt und Christoph Freund vom FC Bayern wurden in der Vergangenheit mit der vakanten Position beim LFC in Verbindung gebracht.