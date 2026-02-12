Menü Suche
Kwasniok reagiert auf brisante El Mala-Gerüchte

von Fabian Ley - Quelle: Sky
Lukas Kwasniok instruiert Said El Mala vor dessen Einwechslung @Maxppp

Lukas Kwasniok sieht seine Beziehung zu Shootingstar Said El Mala (19) absolut intakt. Auf ‚Sky‘-Nachfrage stellt der Coach des 1. FC Köln klar: „Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich bin sein Begleiter, sein Trainer und kein Fan. Das ist eben der Unterschied. Ich liebe ihn so, wie meine Kinder auch. Die brauchen ab und zu auch etwas Distanz, um ihren Weg gehen zu können und dann nimmst du sie im richtigen Moment wieder in den Arm. Das ist ein ganz normaler Prozess.“

Die ‚Sport Bild‘ hatte kürzlich berichtet, dass El Mala die Klubbosse über das „kühle Verhältnis“ zu seinem Übungsleiter unterrichtet habe, als er dem Verein Ende Januar mitteilte, dass er sich einen Sommerwechsel zu Brighton & Hove Albion vorstellen könne. Zu seinem Umgang mit dem Youngster betont Kwasniok: „Letzte Woche haben wir die allererste PK erlebt, wo es mal keine Frage zu ihm gab und damit muss der junge Mann klarkommen. Das ist nicht so einfach. Ich gehe selten mit Spielern essen und das habe ich mit Said auch noch nicht gemacht. Er ist ein feiner Junge, da werde ich meine Meinung nie ändern. Wir werden den Umgang mit ihm nicht verändern, ihn weiter begleiten und schauen, dass er Schritte macht. Ich mag ihn sehr und ich glaube, er mag mich auch.“

