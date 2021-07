Werder: Anfragen für Kapino häufen sich

Stefanos Kapino liegen einige Anfragen aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern vor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, strecken Klubs aus der Schweiz, aus den Niederlanden und aus den beiden deutschen Topligen ihre Fühler nach dem Torhüter von Werder Bremen aus.

Der 27-jährige Grieche will dem Vernehmen nach wechseln, um regelmäßig zu spielen. In Bremen ist Jiri Pavlenka (29) gesetzt. Schon in der vergangenen Saison spielte Kapino in der Rückrunde auf Leihbasis für den SV Sandhausen (18 Einsätze) und wusste mit guten Leistungen zu überzeugen.