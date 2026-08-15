Die Gerüchte um einen Wechsel von Héctor Fort (20) zu Borussia Dortmund nehmen Fahrt auf. Matteo Moretto, der bereits vor zwei Tagen erste Details zu einem möglichen BVB-Transfer enthüllt hatte, ergänzt nun, dass sich Schwarz-Gelb im Rennen um Fort in der Favoritenrolle befindet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem BVB soll die Premier League eine Option für den Rechtsverteidiger des FC Barcelona sein, die heißeste Spur führe aktuell aber nach Dortmund. Die ersten Gespräche wurden schon geführt, im Raum steht je nach Höhe der Weiterverkaufsklausel eine Ablöse zwischen 10 und 20 Millionen Euro.

Fort war in der vergangenen Saison an den FC Elche verliehen (14 La Liga-Spiele), sein Vertrag in Barcelona läuft bis 2029. Aussicht auf Spielpraxis hat das Barça-Eigengewächs aber kaum, entsprechend wird jetzt an einem dauerhaften Abschied gearbeitet.