Hansi Flick hat betont, dass für die lange Siegesserie beim FC Barcelona nicht nur die Offensivspieler verantwortlich gewesen seien. Auf der Pressekonferenz vor dem Clásico am Sonntagabend sagte der frühere Bundestrainer: „Er ist eine Bereicherung, wir haben seinen Einfluss gesehen und ich bin sehr froh, dass er bei uns ist. Er und Pedri bringen viel Qualität ins Mittelfeld.“

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60 Millionen Euro überwiesen die Katalanen im Sommer für Rodri an Manchester City. Zuletzt stand der 30-Jährige fast immer in der Startformation, außer bei der ersten Saisonniederlage, dem 2:4 in der Champions League gegen Paris St. Germain.