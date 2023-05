Nach Traumtor gegen ManCity: Enciso begehrt – Transfer noch kein Thema

Mit einem Traumtor machte Julio Enciso am gestrigen Abend auf sich aufmerksam. Am Ende reichte der Treffer des 19-jährigen Mittelstürmers für ein 1:1-Remis gegen Manchester City, den erst kürzlich gekrönten Meister in England. Der Hype um den Youngster aus Paraguay ist groß, dennoch müssen die Fans von Brighton & Hove Albion vorerst keine Abwerbeversuche fürchten.

Trotz regen Interesses anderer Vereine planen Enciso und seine Entourage nach FT-Informationen, mindestens ein weiteres Jahr bei den Seagulls zu bleiben. Gerüchten aus Spanien zufolge steht der 1,73 Meter große Angreifer sogar bei den Citizens auf der Beobachtungsliste. Und das nicht erst seit seinem spektakulären Treffer von gestern. Weitere Vereine aus England und Spanien haben ebenfalls schon angeklopft, wie FT erfuhr.

Entwicklung hat Priorität

Im Vordergrund steht für Enciso die vollständige Etablierung in Brightons Startelf. Erst vor der Saison wechselte das Sturmjuwel für knapp zwölf Millionen Euro von seinem Jugendklub Club Libertad Asunción auf die Insel. In der laufenden Spielzeit konnte er seine Einsatzminuten stetig erhöhen. Seit etwas mehr als einem Monat steht der Angreifer regelmäßig in der Startelf.

Bevor der nächste Schritt ansteht, will Enciso nach FT-Informationen mehr Spiele und Einsatzminuten in Englands höchster Spielklasse sammeln. Der neunfache A-Nationalspieler Paraguays ist ohnehin noch bis 2026 an den Tabellensechsten gebunden. Und in der kommenden Saison wird er auch mit Brighton international antreten. Die Mannschaft von Trainer Roberto De Zerbi hat sich nämlich schon über die Liga für die Europa League qualifiziert.