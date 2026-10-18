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Bundesliga

Nach Boey-Überraschung: So plant der FC Bayern

Gegen RB Leipzig durfte Sacha Boey gestern erstmals in dieser Saison mitwirken. Der überraschende Einsatz ändert allerdings nichts an den Winterplänen des FC Bayern.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Bild
1 min.
Sacha Boey trägt eine Mütze @Maxppp

Beim FC Bayern sucht man unverändert einen Abnehmer für Rechtsverteidiger Sacha Boey (26). An diesem Plan habe auch sein 13-minütiger Einsatz am gestrigen Samstag beim 6:1-Sieg gegen RB Leipzig nichts geändert, berichtet die ‚Bild‘.

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Dennoch ist man in München vor allem zufrieden mit der Einsatzbereitschaft des Franzosen. Nach der Partie sagte Max Eberl laut der Boulevardzeitung: „Das war schön. Minjae (Kim, Anm. d. Red.) hatte ein bisschen Probleme, deswegen musste er raus. Sacha gibt im Training 100 Prozent. Er schmeißt sich rein. Er weiß, seine Situation hier ist extrem schwer. Aber jetzt war er da. Der Trainer hat ihn belohnt für seine Trainingsleistungen.“

Im Sommer hatten sich bei Boey einige Wechselmöglichkeiten zerschlagen. Am Ende versuchten die Bayern noch einmal, den Abwehrmann nach Saudi-Arabien abzugeben, fanden aber auch dort keinen Abnehmer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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