United: De Jong-Alternative von Real?

Der potenzielle Transfer von Frenke de Jong vom FC Barcelona zu Manchester United hakt seit Wochen, weshalb sich die Red Devils offenbar nach einer Alternative umsehen. Laut ‚Marca‘ hat United dabei Casemiro von Real Madrid näher ins Auge gefasst.

Dem Bericht zufolge befinden sich derzeit Verantwortliche von United in Madrid, um verschiedene Personalien abzuklopfen. Durch die Abgänge von Paul Pogba (29) und Nemanja Matic (34) sieht man sich im Old Trafford dazu gezwungen, einen erfahrenen Mann für das zentrale Mittelfeld zu holen, so die Sportzeitung aus Spanien.