Darwin-Verkauf „mehr als gerechtfertigt“

Rui Costa, Präsident von Benfica Lissabon, hat den Verkauf von Darwin Núñez an den FC Liverpool verteidigt. „Wir sprechen hier von einem der größten Transfers auf dem Markt. Wir kommen nach wie vor aus einer Pandemie-Situation, die den Markt geschwächt hat. Einen Verkauf über 75 plus 25 Millionen zu machen, steht nicht zur Diskussion“, so der Portugiese gegenüber Vereinsmedien (zitiert via ‚Daily Mail‘).

Costa weiter: „Der Verkauf von Darwin ist mehr als gerechtfertigt. Es gab auch keine Bedingungen, unter denen wir ihn behalten hätten. Es war komplett unmöglich, daran gemessen, was wir für ihn bekommen haben und was er andernorts verdient.“ Núñez war im Sommer von Benfica nach Liverpool gewechselt, hat dort aber noch mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. In der Premier League traf er erst einmal.