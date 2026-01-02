Millionen-Ablöse: Liverpool schnappt sich ÖFB-Juwel

Der FC Liverpool hat sich eines der größten Talente aus Österreich gesichert. Wie der ‚Kurier‘ berichtet, wird U17-Vize-Weltmeister Ifeanyi Ndukwe im Sommer auf die Insel wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 17-jährigen Innenverteidiger fließen demnach mehrere Millionen Euro an Austria Wien. Kurios: Ndukwe spielt bislang lediglich für Austrias Nachwuchsteam Young Violets in der zweiten österreichischen Liga.