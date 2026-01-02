Menü Suche
Premier League

Millionen-Ablöse: Liverpool schnappt sich ÖFB-Juwel

von Lukas Hörster - Quelle: Kurier
Ifeanyi Ndukwe im Zweikampf mit Tomas Soares @Maxppp

Der FC Liverpool hat sich eines der größten Talente aus Österreich gesichert. Wie der ‚Kurier‘ berichtet, wird U17-Vize-Weltmeister Ifeanyi Ndukwe im Sommer auf die Insel wechseln.

Für den 17-jährigen Innenverteidiger fließen demnach mehrere Millionen Euro an Austria Wien. Kurios: Ndukwe spielt bislang lediglich für Austrias Nachwuchsteam Young Violets in der zweiten österreichischen Liga.

