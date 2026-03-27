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Werder: Neuer Job für Valdez?

von Tom Kunze - Quelle: Bild
1 min.
Nelson Valdez liegt gut im Haar @Maxppp

Nelson Valdez könnte in naher Zukunft zum Cheftrainer der U23 von Werder Bremen aufsteigen. Wie Werder-Geschäftsführer Clemens Fritz (45) gegenüber der ‚Bild‘ erklärt, ist es denkbar, dass dem derzeitigen Co-Trainer der zweiten Mannschaft zeitnah der nächste Schritt auf der Trainerebene zugesichert wird: „Wir haben unsere Überlegungen, führen viele Gespräche. Es ist aber noch keine finale Entscheidung gefallen.“

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Valdez ist seit seinem Amtsantritt im Sommer 2022 für die U23 tätig, agiert dort zurzeit an der Seite von Cheftrainer Thomas Wolter. Aufgrund der Abwesenheit des eigentlichen Übungsleiters beim Regionalliga-Spiel gegen den SV Drochtersen/Assel (1:0) stand der 42-jährige Paraguayer an der Seitenlinie und führte die Werder-Reserve zum ersten Dreier des Jahres.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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