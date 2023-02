Nach Chelsea: Boehly will nächsten Klub übernehmen

Der FC Chelsea ist Todd Boehly anscheinend nicht genug. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, möchte der 49-Jährige nun auch noch beim französischen Erstligisten Racing Straßburg einsteigen. Im Rahmen eines Mittagessens mit Straßburg-Präsident Marc Keller soll über eine Übernahme gesprochen worden sein.

Von dem möglichen Deal erhofft sich Boehly, näher an den deutschen Markt heranzurücken. Außerdem bietet sich so die Möglichkeit, einfacher Spieler von Chelsea an den französischen Klub zu verleihen – eine Win-win-Situation. Straßburg liegt derzeit auf Platz 15 mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone.

