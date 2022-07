Lainer: „Sehe meine Zukunft in Gladbach“

Stefan Lainer beschäftigt sich zurzeit nicht mit einem Abschied von Borussia Mönchengladbach. „Ich sehe meine Zukunft auf jeden Fall in Gladbach“, so der Rechtsverteidiger im Interview mit der ‚Bild‘. Dass er bis zu seinem Vertragende 2024 am Niederrhein bleibt, ist damit aber nicht gesagt: „Aber in zwei Jahren kann viel passieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lainer war 2019 für 12,5 Millionen Euro von RB Salzburg nach Mönchengladbach gewechselt. Dort stand der 29-Jährige in bisher 85 Bundesliga-Spielen auf dem Platz – aufgrund eines Knöchelbruchs nur 21 Mal in der vergangenen Saison. In der Spielzeit 2022/23 will der Österreicher wieder angreifen.