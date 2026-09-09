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50 Millionen: Zwei Topklubs wegen Tresoldi vor Ort

Dass Nicolò Tresoldi den nächsten Karriereschritt geht, ist nur eine Frage der Zeit. Zwei Premier League-Schwergewichte zeigen sich vom Stürmer beeindruckt.

von Lukas Weinstock - Quelle: Teamtalk
1 min.
Nicolò Tresoldi schirmt den Ball ab @Maxppp

Mit zahlreichen Topklubs wurde Nicolò Tresoldi im zurückliegenden Transfersommer in Verbindung gebracht. Ein Wechsel kam jedoch nicht zustande, weshalb der 22-Jährige weiterhin für den FC Brügge auf Torejagd geht.

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In der neuen Spielzeit erzielte Tresoldi wettbewerbsübergreifend bereits fünf Treffer in sieben Spielen. Dazu wusste der deutsche U21-Nationalspieler auch beim gestrigen Champions League-Auftakt gegen Aston Villa zu gefallen.

Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, waren Scouts von Manchester United und Tottenham Hotspur in Brügge anwesend, um Tresoldi genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Ex-Hannoveraner habe bei beiden Delegationen bleibenden Eindruck hinterlassen. Per Elfmeter erzielte er das Tor zum 2:3-Endstand.

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Mindestens 50 Millionen

Sowohl für die Spurs als auch für die Red Devils ist Tresoldi eine spannende Option für die Zukunft. Sein Vertrag in Belgien ist bis 2029 befristet, zuletzt stand eine Ablöse von 50 Millionen Euro im Raum – Tendenz steigend.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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