Ricken knallhart: Adeyemi-Entscheidung steht an

Die Zukunft von Karim Adeyemi liegt weiter in der Schwebe. Wie Lars Ricken im Nachgang des abschließenden Saisonspiels gegen Werder Bremen (2:0) gegenüber den anwesenden Journalisten bekräftigte, will es Borussia Dortmund unbedingt vermeiden, mit dem 24-Jährigen ins letzte Vertragsjahr zu gehen. „Sowas kann immer mal passieren. Gerade bei jüngeren Spielern ist es aber weder für uns als Verein noch für den Spieler empfehlenswert“, so der Sportgeschäftsführer des BVB.

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Muss der BVB Adeyemi halten und ihm Zugeständnisse machen? Nein, lieber das Geld in einen Neuzugang investieren Ja, bei Adeyemi weiß man, was man hat Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der Kontrakt des pfeilschnellen Flügelspielers läuft 2027 aus. Eigentlich war der Linksfuß seit einiger Zeit klarer Abgangskandidat, doch offenbar hat ein Umdenken stattgefunden. Trotz der häufig schwachen Leistungen würden die Schwarz-Gelben den Vertrag mit dem elffachen Nationalspieler gerne verlängern. Ein Angebot seitens des Klubs liegt bereits vor, Adeyemi fordert jedoch ein höheres Gehalt und eine Ausstiegsklausel.

Wie bei Nico Schlotterbeck (26) ist Dortmund nach neuesten Berichten zu Anpassungen bereit, noch spricht allerdings nichts für eine zeitnahe Einigung. Adeyemi soll zudem einige Angebote anderer Klubs vorliegen haben, wie dessen Ehefrau Loredana zuletzt preisgab.