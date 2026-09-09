Bradley Barcola (24) ist für Max Eberl kein Unbekannter. „Ehrlicherweise kenne ich Bradley schon aus meiner Zeit in Leipzig. Ich wollte ihn zu RB holen“, berichtet der heutige Sportvorstand des FC Bayern der ‚Sport Bild‘, „wir waren damals zusammengesessen und haben darüber diskutiert. Damit habe ich eine engere Beziehung zu Bradley gehabt. Es war also schon immer Interesse da.“

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In diesem Sommer wechselte Barcola zum FC Liverpool, Paris St. Germain kassierte 125 Millionen Euro Sockelablöse. Zuvor hatte auch der FC Bayern den Offensivspieler im Visier: „Natürlich haben wir uns auch bei Bayern mit Bradley beschäftigt. Aber wenn man solche Summen hört, dann ist das für uns zu viel gewesen“, so Eberl.