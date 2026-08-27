Bayer Leverkusen gibt Ernest Poku ab. Wie der Bundesligist mitteilt, wechselt der schnelle Flügelspieler zu Besiktas in die Süper Lig. Es handelt sich zunächst um eine einjährige Leihe, eine Kaufpflicht unter gewissen Bedingungen ist aber Teil des Deals.

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Die Türken zahlen zunächst drei Millionen Euro Leihgebühr, ehe sie 2027 stolze 20 Millionen Euro Ablöse berappen müssten. Insgesamt könnten also bis zu 23 Millionen nach Leverkusen fließen.

Das wäre ein fettes Transferplus für Bayer, das Poku vor einem Jahr für zehn Millionen von AZ Alkmaar verpflichtet hatte. In 45 Pflichtspielen für die Werkself gelangen dem 22-jährigen Niederländer fünf Tore und acht Vorlagen.

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Rolfes lobt Poku

„Ernest Poku hat sich als schneller Angreifer in Deutschland und auch in Europa einen guten Namen gemacht“, sagt Bayer-Sportchef Simon Rolfes, „seine Auftritte in der Bundesliga und auch in der Champions League haben Eindruck hinterlassen. Mit seinem fußballerischen Profil bringt Ernest alles mit, um sich bei Besiktas in einem hochwertigen Kader durchzusetzen.“