Freiburg vor Stürmer-Transfer

Talente aus Frankreich stehen in der Bundesliga erfahrungsgemäß hoch im Kurs. Mit Kenny Quetant vom AC Le Havre könnte schon im Sommer der nächste vielversprechende Jungprofi den Weg von der Ligue 1 nach Deutschland einschlagen.

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Laut ‚Le Parisien‘ hat sich der 19-Jährige für einen Wechsel in die hiesige Liga entschieden. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus, dementsprechend darf der Rechtsfuß ablösefrei bei einem neuen Klub unterzeichnen.

Die französische Tageszeitung berichtet, dass zwar mehrere Vereine Interesse angemeldet haben, allerdings gelte der SC Freiburg sehr klar „als Favorit auf seine Verpflichtung“.

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Quetant schaffte in der laufenden Spielzeit den Durchbruch. In neun Ligaspielen und einem Pokalauftritt sammelte der 1,89 Meter große Torjäger erste Erfahrung im Profibereich. Gegen den SCO Angers (2:1) erzielte er seinen ersten Treffer. Seit Ende März stand er nicht mehr im Kader, da ein Bekenntnis zu Le Havre ausblieb.