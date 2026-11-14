Milliarden-Schulden für Barça | Gruda nach Leverkusen?

Barça macht neue Schulden

Dass der FC Barcelona klamm ist, überrascht niemanden mehr. Die Kassen der Katalanen sind dem Vernehmen nach leer – oder zumindest nicht mit eigenem Geld gefüllt. Das wird auch in der Zukunft so bleiben. Denn auf der Generalversammlung im September stimmten die Vereinsmitglieder für die Aufnahme neuer Schulden. Es wurde zugestimmt, insgesamt neue Kredite im über 510 Millionen Euro aufzunehmen.

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Dafür gehen laut ‚The Athletic‘ 300 Millionen Euro in den Umbau des Camp Nou, 210 Millionen Euro stehen für weitere operative Maßnahmen zur Verfügung. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat dabei mitgewirkt, Anleihen im Wert von 300 Millionen Euro an Investoren zu veräußern. Der Zinssatz? Bleibt ein Geheimnis. Das Stadionprojekt nimmt somit gigantische Ausmaße an. Für den Wiederaufbau werden 1,8 Milliarden Euro fällig. Ursprünglich waren 600 Millionen Euro angedacht.

Doch damit nicht genug. Die Gesamtschulden von Barça belaufen sich dem Bericht zufolge auf weit über zwei Milliarden Euro. Je nach Rückzahlungstermin und zusätzlich fällig werdenden Zinsen könnte der Betrag am Ende bei 2,6 Milliarden Euro stehen. Da machen ein paar Millionen mehr oder weniger wohl auch nichts mehr aus.

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Neuer Mitspieler im Gruda-Poker?

Spätestens nach seinem Debüt mit Spitzenleistung für die deutsche Nationalmannschaft am gestrigen Freitagabend gegen Serbien (3:1) ist der Name von Brajan Gruda in aller Munde. Aktuell ist der Dribbler von Brighton & Hove Albion an RB Leipzig ausgeliehen, im Sommer wird der Wechsel fest über die Bühne gehen. Ob der Youngster langfristig mit dem Wappen der Sachsen auf der Brust aufläuft, ist allerdings nicht gesichert.

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Neben dem FC Bayern gibt es aber noch weitere Vereine, die sich mit der Situation des neuen Nationalspielers beschäftigen. Laut ‚Teamtalk‘ gehört auch Bayer Leverkusen zum Kreis der Interessenten. Die Werkself soll – wie die Bayern auch – genau verfolgen, wie sich Gruda entwickelt und ausloten, ob ein Transfer vielleicht sogar schon im kommenden Sommer möglich wäre.

Da die Kaufoption für den 22-Jährigen dem Vernehmen nach bei 30 Millionen Euron liegt, wäre ein solcher Deal aber wohl extrem kostspielig. In Leipzig plant man mit Gruda, daher wäre ein sofortiger Weiterverkauf erst dann realistisch, wenn ein exorbitant hoher Transfergewinn möglich ist. Ob die Kasse in Leverkusen dafür ausreichend gefüllt ist?