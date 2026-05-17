Barça: Bastoni-Deal gerät ins Stocken

Der Transfer von Alessandro Bastoni gestaltet sich für den FC Barcelona kompliziert. Wie Fabrizio Romano berichtet, liegen die Verhandlungen derzeit auf Eis. Der Grund: Die Katalanen wollen die von Inter Mailand geforderten 60 Millionen Euro für den 27-Jährigen nicht zahlen. Zuletzt scheiterte Barça mit einer Offerte in Höhe von 45 Millionen Euro.

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Bastoni gilt eigentlich als Wunschlösung für die Innenverteidigung Barcelonas, ist intern allerdings nicht mehr komplett unumstritten. Matteo Moretto berichtet, dass Hansi Flick mittlerweile Zweifel am Italiener hegt. Der 61-Jährige soll sowohl die technischen Fähigkeiten des Verteidigers als auch dessen potenzielle Rolle in der Mannschaft hinterfragen. Flick hat demnach bereits Sportdirektor Deco gebeten, parallel alternative Optionen zu prüfen.