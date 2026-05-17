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Barça: Bastoni-Deal gerät ins Stocken

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano | Matteo Moretto
1 min.
Alessandro Bastoni von Inter Mailand ist heiß umworben @Maxppp

Der Transfer von Alessandro Bastoni gestaltet sich für den FC Barcelona kompliziert. Wie Fabrizio Romano berichtet, liegen die Verhandlungen derzeit auf Eis. Der Grund: Die Katalanen wollen die von Inter Mailand geforderten 60 Millionen Euro für den 27-Jährigen nicht zahlen. Zuletzt scheiterte Barça mit einer Offerte in Höhe von 45 Millionen Euro.

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Bastoni gilt eigentlich als Wunschlösung für die Innenverteidigung Barcelonas, ist intern allerdings nicht mehr komplett unumstritten. Matteo Moretto berichtet, dass Hansi Flick mittlerweile Zweifel am Italiener hegt. Der 61-Jährige soll sowohl die technischen Fähigkeiten des Verteidigers als auch dessen potenzielle Rolle in der Mannschaft hinterfragen. Flick hat demnach bereits Sportdirektor Deco gebeten, parallel alternative Optionen zu prüfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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