Mané macht Schluss

Wenige Tage nach dem Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft ist klar, dass Sadio Mané nicht mehr für den Senegal auflaufen wird. In einer offiziellen Mitteilung bestätigt der 34-Jährige seinen Rücktritt: „Nun ist die Zeit gekommen, ein Kapitel abzuschließen. Aufgrund meines Alters und der Anforderungen des Spitzensports gebe ich hiermit offiziell meinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt“, so der ehemalige Spieler des FC Bayern.

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Aktuell spielt der Linksaußen bei Al Nassr in Saudi-Arabien, lässt die Tür für ein zukünftiges Amt beim senegalesischen Verband aber offen: „In Zukunft werde ich meine Erfahrung gerne in den Dienst der Nation stellen – sei es als Mitglied eines Trainerstabs, als Trainer oder in den Führungsgremien.“ Mané absolvierte für den Senegal insgesamt 130 Spiele und erzielte dabei 54 Tore.