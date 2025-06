RB: Entscheidung bei Nedeljkovic

RB Leipzig hat in der Causa Kosta Nedeljkovic eine überraschende Entscheidung getroffen. Der ‚kicker‘ berichtet, dass die Sachsen die Kaufoption beim Serben nicht ziehen werden. Stattdessen will RB nachverhandeln, um den 19-Jährigen von Aston Villa loszueisen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis zuletzt schien es so, als würden die Leipziger die Option in jedem Fall ziehen. Die zwölf bis 15 Millionen Euro sind dem Bundesligisten aber wohl zu viel. Die Hoffnung ist, dass die Villans in den Verhandlungen mit ihrer Forderung runtergehen. Auch eine erneute Leihe mit einer Kaufpflicht ist laut dem Fachmagazin eine Option. Nedeljkovic selbst würde gerne noch länger bei RB bleiben.