Ramos lässt PSG-Zukunft offen

Sergio Ramos will die Entscheidung über seine Zukunft zu einem späteren Zeitpunkt treffen. Im Anschluss an die 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern sagte der 36-jährige Innenverteidiger gegenüber ‚RMC‘: „Ich lebe von Tag zu Tag. Ich genieße es. Vergangene Saison war hart, aber diese Saison fühle ich mich gut. Das ist das Wichtigste. Ich bin voll dabei und denke nicht an meine Zukunft. Wir werden sehen, was diesen Sommer passiert.“

Gegen die Bayern zeigte Ramos eine gute Leistung und war oftmals der Fels in der Brandung. Nach diversen Verletzungsproblemen in der Vergangenheit blieb der Routinier in der aktuellen Spielzeit bislang von Ausfällen verschont. Sein Vertrag beim Scheichklub endet im Sommer.

