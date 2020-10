HSV: Thioune schreibt Wood nicht ab

Daniel Thioune hat die Hoffnung, dass sich Bobby Wood beim Hamburger SV doch noch durchsetzen kann, nicht aufgegeben. „Ich habe noch die Phantasie, dass Bobby einigen zeigen kann, was er noch so drauf hat“, gibt sich der HSV-Trainer gegenüber der ‚Bild‘ zuversichtlich, schränkt jedoch ein: „Da muss natürlich auch was von ihm kommen.“

Der HSV hätte den Stürmer, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, in der zurückliegenden Transferperiode gerne abgegeben, der 27-Jährige lehnte aber einen Wechsel. „Da er geblieben und nicht gewechselt ist, hat er erklärt, dass er den Weg mit uns gehen und sich zeigen möchte“, ist Thioune überzeugt.