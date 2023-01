Leeds: Die Zahlen zum McKennie-Deal

Weston McKennie wird sich in Kürze Leeds United anschließen. Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano nun berichtet, erhält Juventus Turin eine Leihgebühr von 1,2 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler. Für den Sommer besteht demnach eine Kaufoption über 33 Millionen Euro. Inklusive Bonuszahlungen könne diese aber auf bis zu 40 Millionen Euro anwachsen.

McKennie war in Turin weitestgehend gesetzt, kommt in der laufenden Spielzeit bereits auf 21 Einsätze. Dabei gelangen dem US-Amerikaner fünf Torbeteiligungen. Zuletzt wurde auch über ein Interesse von Nottingham Forest am Rechtsfuß berichtet, den Zuschlag sichern sich aber die Peacocks.

