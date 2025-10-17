WM-Hoffnung für Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft kann sich wieder Hoffnungen auf Lostopf eins bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr machen. Nach dem neuesten Update der FIFA-Weltrangliste belegt Deutschland Rang zehn, im Vergleich zu vorher steht man damit zwei Ränge besser da. Dem Team von Julian Nagelsmann gelang es, Kroatien und Marokko zu überholen.

Platz neun würde reichen, um sich beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im ersten Lostopf wiederzufinden. Diese Platzierung belegt aktuell Italien mit 3,85 Punkten Vorsprung. Auf dem Treppchen stehen Spanien, Argentinien und Frankreich.

Die Top 10 der FIFA-Weltrangliste: