Menü Suche
Kommentar 1
Weltmeisterschaft

WM-Hoffnung für Deutschland

von Lukas Weinstock
1 min.
Julian Nagelsmann mit seinen Bres @Maxppp

Die deutsche Nationalmannschaft kann sich wieder Hoffnungen auf Lostopf eins bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr machen. Nach dem neuesten Update der FIFA-Weltrangliste belegt Deutschland Rang zehn, im Vergleich zu vorher steht man damit zwei Ränge besser da. Dem Team von Julian Nagelsmann gelang es, Kroatien und Marokko zu überholen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Platz neun würde reichen, um sich beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada im ersten Lostopf wiederzufinden. Diese Platzierung belegt aktuell Italien mit 3,85 Punkten Vorsprung. Auf dem Treppchen stehen Spanien, Argentinien und Frankreich.

Die Top 10 der FIFA-Weltrangliste:

  1. Spanien (1880,76 Punkte)
  2. Argentinien (1872,43 Punkte)
  3. Frankreich (1862,71 Punkte)
  4. England (1824,3 Punkte)
  5. Portugal (1778 Punkte)
  6. Niederlande (1759,96 Punkte)
  7. Brasilien (1758,85 Punkte)
  8. Belgien (1740,01 Punkte)
  9. Italien (1717,15 Punkte)
  10. Deutschland (1713,3 Punkte)
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Deutschland

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Deutschland Flag Deutschland
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert