2. Bundesliga

Prominenter Trainingsgast in Bochum

von Lukas Hörster
1 min.
Marcel Sobottka ist ein verdienter Spieler bei der Fortuna @Maxppp

Der VfL Bochum begrüßt Marcel Sobottka als Trainingsgast. Wie der Zweitligist mitteilt, nimmt der 31-jährige Mittelfeldspieler ab heute an den Einheiten des Tabellenzehnten teil und will sich für eine Festverpflichtung empfehlen. Da Ibrahima Sissoko (28) vor dem Wechsel zum FC Nantes steht, sucht Bochum Ersatz fürs Zentrum.

VfL Bochum 1848
Marcel #Sobottka trainiert beim VfL mit!
Der aktuell vereinslose Mittelfeldspieler nimmt ab heute am Mannschaftstraining teil. Am Sonntag wird der 31-Jährige mit dem VfL ins Trainingslager nach Belek reisen, um sich Cheftrainer Uwe Rösler zu zeigen🤝
Sobottka spielte bis zum vergangenen Sommer zehn Jahre lang für Fortuna Düsseldorf, wurde dort auch vom heutigen VfL-Coach Uwe Rösler trainiert. Auf Sobottkas Konto stehen 178 Zweitligaspiele. In der Bundesliga lief er 32 Mal auf.

2. Bundesliga
Bochum
Marcel Sobottka

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bochum Logo VfL Bochum 1848
Marcel Sobottka Marcel Sobottka
