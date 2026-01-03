Prominenter Trainingsgast in Bochum

Der VfL Bochum begrüßt Marcel Sobottka als Trainingsgast. Wie der Zweitligist mitteilt, nimmt der 31-jährige Mittelfeldspieler ab heute an den Einheiten des Tabellenzehnten teil und will sich für eine Festverpflichtung empfehlen. Da Ibrahima Sissoko (28) vor dem Wechsel zum FC Nantes steht, sucht Bochum Ersatz fürs Zentrum.

Sobottka spielte bis zum vergangenen Sommer zehn Jahre lang für Fortuna Düsseldorf, wurde dort auch vom heutigen VfL-Coach Uwe Rösler trainiert. Auf Sobottkas Konto stehen 178 Zweitligaspiele. In der Bundesliga lief er 32 Mal auf.