Werder Bremen hat in der Kaderplanung in diesem Sommer deutlich mehr Handlungsspielraum als noch vor einem Jahr. Sportgeschäftsführer Clemens Fritz betont gegenüber der ‚Bild‘: „In der Vorsaison waren wir aufgrund der wirtschaftlichen Situation gezwungen, zu warten. Das ist nun etwas anders.“

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Durch die Einnahmen aus dem Transfer von Mio Backhaus (22) zum SC Freiburg haben die Werderaner bereits den nötigen Transferüberschuss erzielt. Zudem wurden schon fünf Neuzugänge fest verpflichtet. Laut Fritz ist Werder damit in diesem Sommer „recht früh dran“. Weitere Transfers schließt der 45-Jährige allerdings nicht aus: „Aber natürlich ist es möglich, dass hinten raus noch was passiert.“