Barça schmiedet neuen Alvarez-Plan

Der FC Barcelona gibt bei Julián Alvarez nicht auf. Wie unter anderem die ‚Marca‘ berichtet, plant Sportdirektor Deco ein Treffen mit den Beratern des argentinischen Torjägers, um einen neuen Plan auszuhecken. Gemeinsam mit den Vertretern von Alvarez wolle Deco eine Strategie entwickeln, um Atlético Madrid an den Verhandlungstisch zu zwingen. Bisher blockt Atleti jeden Versuch vehement ab.

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Dabei soll auch Alvarez in aller Deutlichkeit seinen Wechselwunsch bei den Rojiblancos unterstreichen. Ob sich das auch auf sein Erscheinen zum Training auswirkt, bleibt offen. Für den 10. August ist die Wiedereingliederung des 26-jährigen WM-Finalisten ins Training unter Diego Simeone terminiert. Barça wirft also weiterhin alles in die Waagschale.