West Ham will Areola kaufen

West Ham United plant langfristig mit Alphone Areola. Der Leihspieler von Paris St. Germain soll laut Fabrizio Romano im Sommer per Kaufoption festverpflichtet werden. Als Ablöse nennt der Transfermarkt-Experte neun Millionen Euro, zuletzt war von 13 Millionen die Rede.

In der abgelaufenen Saison stand der 29-Jährige vorwiegend in den nationalen und internationalen Pokalwettbewerben für die Hammers zwischen den Pfosten. Die Nummer eins in der Premier League war Lukasz Fabianski, der allerdings mit 37 Jahren auf dem Buckel schon zum älteren Eisen gehört.