Im Schatten der Tormaschine FC Barcelona spielt Atlético Madrid aktuell eine bärenstarke Saison in La Liga. Nach elf Spieltagen liegt die Mannschaft des nimmermüden Diego Simeone nur zwei Zähler hinter den Katalanen und einen vor Stadtrivale Real. Die schrittweise Verjüngung und Verstärkung des Kaders in den vergangenen Jahren trägt Früchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Titel scheinen für die Rojiblancos wieder möglich. Gesucht wird aber noch spielintelligenter und trotzdem defensiv solider Sechser. Den hat Simeone nach exklusiven FT-Informationen in der Bundesliga ausfindig gemacht. Leon Avdullahu (22) soll von der TSG Hoffenheim nach Madrid gelotst werden.

Bereits im vergangenen Sommer stand der kosovarische Nationalspieler auf der Liste, die Spanier waren dran. Die TSG blockte jedoch ab, wollte Avdullahu unbedingt für noch mindestens ein Jahr halten. Der pressingresistente Mittelfeldakteur ist absoluter Schüsselspieler und Taktgeber der Kraichgauer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Acht Millionen Euro legte der Bundesligist 2025 auf den Tisch, um Avdullahu von seinem Jugendklub FC Basel loszueisen. In seiner ersten Saison war der Sechser maßgeblich am zwischenzeitlichen Aufschwung der TSG beteiligt, die die Saison nach dem Fast-Abstieg in Vorjahr sensationell auf Rang fünf abschloss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Avdullahu steht noch bis 2031 unter Vertrag und hat bislang 48 Pflichtspiele (ein Tor, eine Vorlage) für Hoffenheim absolviert. Alternativ oder zusätzlich zu dem elffachen Nationalspieler hat Atlético Stefan Dzodic (21/UD Almería) und Mikel Merino (30/FC Arsenal) auf der Liste.