Neuer Stürmer: Bedient sich Union bei Porto?

Rang 16 in der Liga, Aus im DFB-Pokal und Platz vier in einer zugegebenermaßen schweren Champions League-Gruppe: Union Berlin kommt in dieser Saison nicht in Fahrt. Um nach einer ganz schwachen Hinrunde die Wende zu schaffen, schauen sich die Hauptstädter auf dem Transfermarkt um und wollen einen neuen Angreifer an Land ziehen.

Einen Blick werfen die Verantwortlichen offenbar Richtung Portugal. Nach Informationen von ‚Sport1‘ haben die Köpenicker Mittelstürmer Toni Martínez vom FC Porto ins Visier genommen. Porto steht dem Bericht zufolge einer Leihe offen gegenüber, auch eine Kaufoption sei denkbar.

Beim portugiesischen Vizemeister hat der 26-jährige Spanier seinen Stammplatz verloren. Seit Anfang September stand der ehemalige U19-Nationalspieler nicht mehr von Beginn an auf dem Rasen. Vertraglich ist Martínez noch bis 2027 gebunden. Bei Union könnte der Rechtsfuß den Kaderplatz von Sheraldo Becker (28) einnehmen, der mit dem Ligarivalen Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht wird.