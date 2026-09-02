Drohung: So skurril scheiterte der Koné-Wechsel

Manu Konés eigentlich schon ausverhandelter Wechsel von der AS Rom zum FC Chelsea scheiterte wegen des Vetos von Cheftrainer Gian Piero Gasperini. Einem Bericht von ‚La Repubblica‘ zufolge drohte der Roma-Coach sogar mit dem Rücktritt, sollte der Mittelfeldspieler am Deadline Day abgegeben werden.

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Im Raum stand eine Ablöse in Höhe von umgerechnet rund 60 Millionen Euro für den 25-jährigen Franzosen. An der Stamford Bridge sollte der WM-Fahrer dabei helfen, den Abgang von Enzo Fernández (25/Manchester City) zu kompensieren. Jetzt geht es für Ex-Gladbacher Koné vorerst in der Serie A weiter.