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La Liga

Courtois-Deal in Arbeit

von Lukas Weinstock - Quelle: Mundo Deportivo
Thibaut Courtois hebt den Zeigefinger nach oben @Maxppp

Real Madrid möchte die Zusammenarbeit mit Thibaut Courtois (34) fortsetzen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben beide Parteien die Gespräche über eine Verlängerung des im kommenden Jahr auslaufenden Vertrags aufgenommen.

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Courtois hütet seit 2018 das Tor der Königlichen. Dem Vernehmen nach verfolgt auch der belgische Startorwart den Plan, das aktuelle Arbeitspapier über 2027 hinaus auszudehnen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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