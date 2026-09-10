Courtois-Deal in Arbeit

Real Madrid möchte die Zusammenarbeit mit Thibaut Courtois (34) fortsetzen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, haben beide Parteien die Gespräche über eine Verlängerung des im kommenden Jahr auslaufenden Vertrags aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Courtois hütet seit 2018 das Tor der Königlichen. Dem Vernehmen nach verfolgt auch der belgische Startorwart den Plan, das aktuelle Arbeitspapier über 2027 hinaus auszudehnen.