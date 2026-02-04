Schwierige VfB-Verhandlungen: Macht Undav den Abflug?

Seit Ende Oktober trifft Deniz Undav (29) nach Belieben. In dieser Form ist der Angreifer weder für den VfB Stuttgart noch für Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM entbehrlich. Auf Vereinsebene könnte im Sommer aber unter Umständen eine Veränderung auf der Agenda stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwaben wollen mit Undav nämlich auf keinen Fall ins letzte Vertragsjahr gehen. Gespräche über eine Ausdehnung seines bis 2027 datierten Arbeitspapieres werden zeitnah forciert, eine Einigung scheint aber nicht in Stein gemeißelt.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ stellt sich Undav eine Verlängerung über drei Jahre vor, während der VfB „eher bei zwei Jahren“ sei. Darüber hinaus könne sich der Nationalspieler (sechs Länderspiele) darauf einstellen, dass sein aktuelles Topgehalt von rund 4,5 Millionen Euro nicht weiter aufgestockt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte eine Übereinkunft nicht zustande kommen, wäre im Anschluss an die Saison der letztmögliche Zeitpunkt, um noch eine adäquate Ablösesumme zu kassieren. Undav fühle sich zwar wohl in Bad Cannstatt, Interesse bekunden allerdings auch europäische Topklubs, darunter aus der Premier League, berichtet das Fachblatt weiter.