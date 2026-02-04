Menü Suche
Kommentar 2
Bundesliga

Schwierige VfB-Verhandlungen: Macht Undav den Abflug?

Das Wintertransferfenster hat geschlossen, da bestimmen Vertragsverlängerungen das Alltagsgeschäft in den Bundesliga-Geschäftsstellen. Beim VfB Stuttgart ist allen voran die Zukunft von Deniz Undav ein Thema.

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
1 min.
Deniz Undav im VfB-Trikot @Maxppp

Seit Ende Oktober trifft Deniz Undav (29) nach Belieben. In dieser Form ist der Angreifer weder für den VfB Stuttgart noch für Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM entbehrlich. Auf Vereinsebene könnte im Sommer aber unter Umständen eine Veränderung auf der Agenda stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwaben wollen mit Undav nämlich auf keinen Fall ins letzte Vertragsjahr gehen. Gespräche über eine Ausdehnung seines bis 2027 datierten Arbeitspapieres werden zeitnah forciert, eine Einigung scheint aber nicht in Stein gemeißelt.

Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ stellt sich Undav eine Verlängerung über drei Jahre vor, während der VfB „eher bei zwei Jahren“ sei. Darüber hinaus könne sich der Nationalspieler (sechs Länderspiele) darauf einstellen, dass sein aktuelles Topgehalt von rund 4,5 Millionen Euro nicht weiter aufgestockt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte eine Übereinkunft nicht zustande kommen, wäre im Anschluss an die Saison der letztmögliche Zeitpunkt, um noch eine adäquate Ablösesumme zu kassieren. Undav fühle sich zwar wohl in Bad Cannstatt, Interesse bekunden allerdings auch europäische Topklubs, darunter aus der Premier League, berichtet das Fachblatt weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Stuttgart
Deniz Undav

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Deniz Undav Deniz Undav
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert