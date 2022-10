Jugend forscht im Clásico | Haalands Geheimnis

Jugend forscht im Clásico

Am morgigen Sonntag (16:15 Uhr) ist es mal wieder so weit: Real Madrid trifft im Clásico auf den FC Barcelona. Die spanische Presse ist natürlich schon ganz aufgeregt. Die ‚as‘ stellt den Generationenwechsel beider Teams in den Mittelpunkt. „Die Jungen haben das Sagen“, titelt die Madrider Sporttageszeitung und verweist darauf, dass gleich zehn Spieler unter 25 Jahren von Beginn an auf dem Feld stehen könnten.

Barça zählt auf Lewy

Robert Lewandowski wird seinen ersten Clásico bestreiten. Barça setzt große Hoffnungen in seinen „Rammbock“ im Sturm, wie ihn die ‚Sport‘ tauft. Die katalanische Zeitung erinnert an Lewandowskis Viererpack für Borussia Dortmund gegen Real im Champions League-Halbfinale 2013 (4:1) und fordert: „Wiederhole es, Lewy!“ Der Neuzugang vom FC Bayern traf in zwölf Spielen schon 14 Mal für Barça.

Haaland-Geheimnis gelüftet

Auch in England steht morgen (17:30 Uhr) ein Kracherspiel an. Der FC Liverpool empfängt Manchester City um Erling Haaland. Die ‚Daily Mail‘ ist sich sicher, das Geheimnis des Stürmers gelüftet zu haben. „Die Voraussetzungen für eine Tormaschine“, titelt das Blatt und zählt Haalands Gewohnheiten auf. Dazu zählen eine spezielle Ernährung durch Kuhherzen und Leber, Kältetherapien und Yoga. Zudem schlafe Haaland mit einer Blaulichtbrille und tanke am Morgen viel Sonnenlicht. Scheint zu wirken.