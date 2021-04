Die „Haaland-Show“ | Juve-Stars am Pranger

Showman Haaland

Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland waren gestern in Spanien unterwegs, um Gespräche mit dem FC Barcelona und mit Real Madrid zu führen. Für die hiesigen Zeitungen ein gefundenes Fressen. Die „Haaland-Show“ titelt die ‚Sport‘. „Real und Barça kämpfen schon um Haaland“, stellt die ‚Marca‘ nüchtern fest. Weil auch noch englische Vereine mit im Rennen sind, darf sich Borussia Dortmund indes auf ein Wettbieten freuen, wie auch die ‚Mundo Deportivo‘ weiß. Deren Titelstory lautet: „Die Auktion ist eröffnet“.

Juve-Spieler am Pranger

Die komplizierte Saison von Juventus Turin schreibt ein weiteres negatives Kapitel. Die Alte Dame, die im Achtelfinale der Champions League gegen Porto fast schon erbärmlich ausgeschieden ist und nahezu keine Chance mehr auf den Scudetto hat, steht seit gestern vor einer Kontroverse mit Blick auf Covid-19. Zunächst kehrte Leonardo Bonucci von der italienischen Auswahl mit einem positiven Test zurück. Dann leisteten sich drei Juve-Stars (Dybala, McKennie und Arthur) eine deutliche Missachtung der Abstandsregeln, indem sie eine Party organisierten. Sie wurden vom Klub sanktioniert, bei Juve ist man empört über das riskante Verhalten. „Juve steht im Sturm“, titelt die ‚Tuttosport‘.

Lacazette am Scheideweg

Gut ein Jahr vor dem Ende seines Vertrags beim FC Arsenal steht Alexandre Lacazette bereits im Transferfokus. Entweder verlängert der Franzose oder er weigert sich und die Londoner müssen ihn auf den Markt bringen, um ein noch eine Ablöse abzugreifen. Sollte sich Lacazette für die zweite Option entscheiden, gäbe es einige Interessenten. Laut dem ‚Daily Mirror‘ beobachtet die AS Monaco den Angreifer ganz genau. Die ‚Estadio Deportivo‘ nennt zudem den FC Sevilla, Atlético Madrid und die AS Rom. Bei einer Pressekonferenz gestern ließ Arsenal-Trainer Mikel Arteta wissen, dass er in Kürze eine Antwort von Lacazette erwartet.